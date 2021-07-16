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Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

16.07.2021 11:18
Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı, System.String[]

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında 'Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı' yapıldı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında 'Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı' yapıldı.

Müteşebbis Heyeti Başkanı Vali Mehmet Emin Bilmez'in başkanlığında yapılan heyet üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri değerlendirildi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, gündem maddeler üzerinde müzakereler yapıldığını belirterek, "İlimizin ve ülkemizin kalkınmasında ve büyümesinde büyük pay sahibi OSB'mizi daha da güçlü hale getirmek için ortak mücadele kararı alındı. Üretim alanlarımızı genişletmek ve istihdam rakamlarımızı üst seviyeye taşımak için Tekstil ve Hazır Giyim OSB'mizde yeni tahsisler yapıldı. Sanayide bilimi, teknolojiyi ve eğitimi etkin kılmak için sanayi, eğitim ve mesleki eğitime yeni alanlar oluşturmak için fikir teatisinde bulunuldu. Normalleşme sonrası sanayideki gelişmeler değerlendirildi. OSB'mizin son üç aylık gelir-gider durumu ve bütçe performansı çek edildi. Yaz döneminde yapılacak altyapı, çevre düzenlemesi, hizmetlerin sürekliliği ve kurumun verimliliği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Valimiz tarafından ilimizin genel durumu ile alakalı bilgilendirme yapıldı. Özellikle korona virüs pandemisi ve aşılamadaki son gelişmeler değerlendirildi. Korona virüs pandemisi sürecinde çok iyi bir performans sergileyen ilimiz maalesef aşılamada aynı başarıyı sergilemediği görüldü. Bizler sorumluluk sahibi bireyler olarak aşılamanın üstesinden de gelmemiz lazım. Halkımızın hastalıkta göstermiş olduğu başarılı mücadeleyi, inanıyoruz ki aşılamada da göstereceğine olan kanaat paylaşıldı. Tüm kurumların, sivil toplum örgütlerinin, iş örgütlerinin, iş insanlarının, kültürel sosyal yapıların, yani her kesimin aşılamada ciddi rakamlara ulaşana kadar ortak mücadele etmeleri gerekliliğine vurgu yapıldı. İnşaatlarına devam eden firma ziyaretlerinden sonra toplantımız sona erdi. Toplantımıza katılım sağlayan başta Valimiz Mehmet Emin Bilmez Bey olmak üzere tüm değerli kurul üyelerimize yönetim kurulumuz ve sanayicimiz adına teşekkür ederiz. Toplantının ve alınan kararların ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - VAN

Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Organize Sanayi Bölgesi, Emin Bilmez, OSB, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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