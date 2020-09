Van OSB Başkanı Aslan basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, sanayicilerin ve ülkenin menfaatlerini korumak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Yenilenen hizmet binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Aslan, görev süreleri boyunca yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.

Tüm üyelerine eşit davrandıklarını, kurallar çerçevesinde ve mevzuatın öngördüğü kadarıyla destek olmaya çalıştıklarının aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Van OSB Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, temel ilkemiz sanayicinin, halkın, ilin, bölgenin ve ülkenin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak oldu. Hiçbir zaman istişareden, birlikte düşünmekten vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Sanayimizin, sanayicimizin, halkımızın ve ilimizin sorun ve sıkıntılarını, talep ve isteklerini her yerde her zeminde ve her platformda dile getirmekten geri durmadık. İlkeli duruşumuzu her kesime, oluşuma ve yapılanmaya karşı koruduk. Her zaman doğruyu söyledik ve doğrunun yanında olduk. Haktan, hukuktan taviz vermedik."

Mali yapılarının sağlam olduğunu ve bütçelerinin pozitif seyrettiğini belirten Aslan, idarenin kurumsallaşması için çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Kurumun vergi yapılandırılması dışında herhangi bir borcunun bulunmadığını vurgulayan Aslan, "Yönetim kurulumuz, idari, teknik, mali ve saha çalışmalarını yürüten kadrolarımızla birlikte güvenli, şeffaf ve hakkaniyetli bir şekilde görevini ifa ediyor. Bundan sonrada aynı hassasiyetle mesuliyetlerimizi yerine getirmeye gayret edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kurumumuzun, kamuoyunda, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri nezdinde yaşadığı güven ve itibar kaybını tüm arkadaşlarımızla özverili bir çalışma yürüterek yeniden tesis ettik. Bugün OSB her yerde ve her platformda, her kesime karşı seviyeli ve makul bir ilişki içerisindedir." diye konuştu.

Sanayicilerden alınan elektrik dağıtım bedelini kaldırdıklarını, OSB ile VASKİ arasında su protokolü imzaladıklarını anlatan Aslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Van Büyükşehir Belediyesi ve DAKA ortaklığı ile asfaltlama çalışması yapılmıştır. Van OSB Mesleki ve Teknik Koleji'nin inşa ve açılışı gerçekleştirilmiştir. TR1TR4 trafo hücreleri komple değiştirilmek suretiyle yenilenmiştir. OSB arıtma tesisine yönelik fizibilite çalışmasına başlanmış, yakın zamanda tamamlanması öngörülmektedir. OSB hizmet binamız yenilerek hizmete açılmıştır. 4. etap sanayi parsellerinin tahsis süreçleri tamamlanmış, sanayi tesislerinin inşa süreçleri başlamıştır. 4. genişleme alanı olan 5. etap OSB'mize kazandırılmış, parselizasyon çalışmaları tamamlanmıştır. 274 hektardan oluşan 5. etabın 100 hektar alanı tekstil üreticilerine ayrılmıştır. 5. etap altyapı inşa çalışmalarına başlanmıştır."