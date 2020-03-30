Van OSB Başkanı Aslan: "Üretime devam etmek zorundayız" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Van OSB Başkanı Aslan: 'Üretime devam etmek zorundayız' - Son Dakika Ekonomi

Van OSB Başkanı Aslan: "Üretime devam etmek zorundayız"

18 dakika önce

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, korona virüs salgınına karşı güçlü durmak için üretime devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Van OSB Başkanı Aslan:

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, korona virüs salgınına karşı güçlü durmak için üretime devam edilmesi gerektiğini söyledi.


Tüm dünyada ve Türkiye'de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü Türkiye'yi de sarstı. Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, salgın nedeniyle ülkelerin tüm kapılarını kapattığı bir dönemde üretimin olmaması durumunda başarılı olunmayacağına dikkat çekti. Özellikle sağlık alanında her türlü ihtiyacı giderecek üretimlerin geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Aslan, "Dünya genelinde bir salgın var. Ülkelerin tüm kapılarını kapattığı bir dönemde üretim olmazsa bu salgına karşı başarılı olunamaz. Salgına karşı güçlü durmak için üretime devam etmek zorundayız. Diğer taraftan üretim çeşitliliğimizi artırmak zorundayız. Özellikle sağlık alanında her türlü ihtiyacı giderebilecek üretimleri geliştirmemiz ve kapasitelerini artırmamız lazımdır. Kriz dönemlerinde ülkeler yönetim kapasiteleriyle öne çıkarlar. Ülkemizin sağlık alanında yönetim kapasitesi oldukça iyi bir performans sergiliyor. Bizler ihtiyaç duyulan araçlar konusunda da üretimimizi güçlendirirsek bu salgını daha az hasarla atlatabilir ve önleyebiliriz" dedi.


Korona virüsle mücadelede devlet yetkililerin çağrılarına uyulması gerektiğinin altını çizen Aslan, "Sağduyulu davranmamız lazım. Bilim ve akılla hareket edip insanları paniğe sürükleyecek söylemlerden uzak durmamız gerekiyor. Bu anlamda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Devlet yetkililerinin uyarılarını dikkate alarak kişisel izolasyon, sosyal mesafeyi ve 'evde kal' çağrılarına uyulması gerekiyor. Bunları dikkate alarak bu süreci az hasarla atlatabiliriz. Bu da toplumsal bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun bilincine vararak bu sorunu atlatacağız. Buradan daha da güçlenerek çıkacağımızı umut ediyorum" diye konuştu. - VAN

Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Van, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:20 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi
Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı         
09:36
Karantinada olan Zeynep Alkan, sevgilisiyle ormana giderek sarmaş dolaş poz verdi Karantinada olan Zeynep Alkan, sevgilisiyle ormana giderek sarmaş dolaş poz verdi         
09:31
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim         
09:28
Bilim insanları, koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesini açıkladı Bilim insanları, koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesini açıkladı         
09:04
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız         
08:59
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor         
08:45
Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor         
08:39
Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir         
08:17
Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı         
08:14
Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı         
07:37
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor         
07:36
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı         
07:27
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı         
05:18
Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı         
02:46
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı         
02:28
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı         
00:15
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi         
00:04
Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi         
23:40
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız         
23:34
ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir         
23:34
Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu         
23:26
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık         
23:07
Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı         
23:01
İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Daha fazla ölüm bekliyoruz İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Daha fazla ölüm bekliyoruz         
22:54
Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi         
22:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi         
22:41
Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
22:28
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı         
22:14
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı         
22:14
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil         
22:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 09:39:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van OSB Başkanı Aslan: "Üretime devam etmek zorundayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]