'Van OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

'Van OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı' yapıldı

26.03.2021 17:58
'Van OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı' yapıldı, System.String[]

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva başkanlığında yapıldı.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva başkanlığında yapıldı.

Van OSB'de TSO Başkanı Necdet Takva başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Hamit Genç, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan ve heyet üyeleri katıldı. Toplantının ardından bir konuşma yapan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 2021 yılının ilk müteşebbis heyeti toplantısını üyelerin katılımıyla yaptıklarını belirterek, "Toplantıda, organize sanayi bölgemizin mevcut durumu değerlendirildi. Müdürlüğümüzün rutin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Gündem maddeleri üzerinde tek tek müzakereler yapıldı. Organize sanayi bölgemizin, sanayicimizin ve ilimizin faydasına olan tüm maddeler oy birliği ile kabul edildi. Organize sanayi bölgemizi cazibe merkezi haline getirmek için alt yapı çalışmalarının önemi vurgulandı. İlimizin üretim ve istihdam üssü olan OSB'mize daha çok yatırımcı ve üretici çekmek için tavsiye ve öneriler tartışıldı. Toplantının OSB'mize ve ilimize hayırlı olmasını diler, tüm kıymetli müteşebbis heyeti üyelerimize OSB'miz ve yönetimimiz adına teşekkür ederiz" dedi. - VAN

'Van OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı' yapıldı
'Van OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı' yapıldı

Organize Sanayi Bölgesi, Necdet Takva, Van, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Van OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı' yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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