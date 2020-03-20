Van OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında gerçekleştirildi.



Toplantının gerçekleştirildiği Fuar ve Kongre Merkezinde Vali Bilmez'i, Vali Yardımcısı Ferhat Atar, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Necdet Takva ve müteşebbis heyeti üyeleri karşıladı. Toplantıda Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne arsa tahsisi için başvuruda bulunan 7 firmaya OSB'den yer tahsisi ve OSB'nin mali durumu görüşüldü.



Toplantı sonrası konuşan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, heyet üyelerinin sağlıkları düşünülerek gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Hassas ve kritik bir süreçte geçtiğimiz bugünlerde üretimin aksamaması ve yeni üretim ve istihdam alanlarının oluşturulması için toplantıya teşrif eden tüm üyelerimize, başta valimiz olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Küresel bir krize dönüşen korona virüsünün ilimizin sosyal, turizm, ticaret ve üretim üzerindeki etkileri konuşuldu. Alınan önlemlerin önemine değinildi ve alınan bu önlemlere daha sıkı uyulması konusunda topyekun bir duyarlılık sergilenmesi konusunda hem fikir kalındı. Esnafımızın ve tüccarımızın daha fazla mağduriyet yaşamaması için hepimizin üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek kısa sürede bu virüs illetinden kurtulmamız lazım. İlimizin üretimini ve istihdam potansiyelini yukarı çekmek için yeni arsa tahsislerinde bulunduk. Sanayi bölgemize yeni yatırımcı kazandırdık. Üç aylık gelir gider tablolarını incelendi. Yapılanlar ve yapılacak olanlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının ilimize ve sanayimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - VAN