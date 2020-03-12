Van otogarında dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van otogarında dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika

Van otogarında dezenfeksiyon çalışması

6 saat önce

VAN Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalinde koronavirüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışması yaptı.

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VAN Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalinde koronavirüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Koranavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle tüm ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemlerini sıklaştıran Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Her gün binlerce araç ve insanın uğradığı şehirlerarası otobüs terminalinde Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, otogar içerisinde bulunan yazıhaneler, lavabolar, otobüslerin içi ve otogarda bulunan ticari taksilerde dezenfeksiyon işlemi yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, koronavirüsü gündem olmadan da rutin olarak yürütülen çalışmaların, hız kazandığını ifade etti. Allahverdi, "Merkez ve tüm ilçelerimizde bulunan toplu taşıma araçlarında, camilerde, lavabolarda, tüm okullarda olduğu gibi ciddi bir araç ve insan yoğunluğunun olduğu otogarda da dezenfeksiyon çalışmalarımızı yürütüyoruz. Güçlü bir kadromuz var. Bu çalışmalarımızın rutin olarak gün aşırı devam edeceğini belirtmek istiyorum" dedi.


Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:12 Kaynak: DHA
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