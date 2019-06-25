VAN OTOMOBİL ÇARPAN KURT TEDAVİYE ALINDI
57 dakika önce
VAN'ın Muradiye ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kurt, belediye ekiplerince alınarak tedavisi için İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:19 Kaynak: DHA
VAN'ın Muradiye
ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kurt, belediye ekiplerince alınarak tedavisi için İlçe Tarım Müdürlüğü
ekiplerine teslim edildi. Muradiye ilçesinin Şeytan Köprüsü mevkiinde dün saat 21.30 sıralarında yoldan geçen 3 kurttan birine otomobil çarptı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen belediye ve polis ekipleri, yaralı kurdu uyutarak İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Burada veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerde ayağı kırıldığı tespit edilen kurdun Van
Hayvan Hastanesi'ne götürüleceği belirtildi.
120 kilometre hızla gelen ölüm kameraya böyle yansıdı
İzne giden Uzman Çavuş ve arkadaşı trafik kazasında can verdi
İcradan yarı fiyatına satılık Maserati
Üsküdar'da takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar son anda kurtuldu