VAN Otomobilin tavanına gizlenen 10 kilo eroini 'Bozo' buldu

Otomobilin tavanına gizlenen 10 kilo eroini 'Bozo' bulduVAN'ın Edremit ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada, 10 kilo 225 gram eroin ele geçirildi.

Otomobilin tavanına gizlenen 10 kilo eroini 'Bozo' buldu VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada, 10 kilo 225 gram eroin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit'in Eminpaşa Mahallesi'nde devriye görevi sırasında, seyir halindeki otomobilden şüphelendi. Ekiplerin durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği 'Bozo' ile detaylı arama yapıldı. Arama sonucu otomobilin tavan döşemesine gizlenen 10 kilo 225 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik, Edremit, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 10:07 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › VAN Otomobilin tavanına gizlenen 10 kilo eroini 'Bozo' buldu - Son Dakika

Son Dakika

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı

Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim

Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın tedavisine hastanede devam edilecek

Çocukların tabancayla oyunu kötü bitti, 1 çocuk ağır yaralandı

Atatürk'ün gölgesinde ayran içtiği 400 yıllık meşe ağacı koruma altında

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu

Horonla başlayıp yumruklaşarak bitirdiler! Koronayı hiçe sayan düğüncülerin kavgası kamerada

Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo

Kamyonda doğan babası da kamyoncu olan şoför gelin arabasını da kamyon yaptı

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu

Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü

Samsun'da izole olması gereken 262 korona şüphelisi, evlerinde bulunamadı

Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları

Son Dakika: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak