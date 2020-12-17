Van-Özalp yolunda çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Van-Özalp yolunda çalışmalar devam ediyor

17.12.2020 10:50

Van-Özalp yolunda çalışmalar devam ediyor Yüklenici firma yetkilisi Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay: "Van-Özalp Kapıköy yolu uluslararası bir yol olacak" Van'da 2018 yılı sonu itibariyle yapımına başlanılan Van-Özalp Kapıköy yolundaki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Van- Özalp yolunda çalışmalar devam ediyor

Yüklenici firma yetkilisi Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay:

"Van-Özalp Kapıköy yolu uluslararası bir yol olacak"

VAN - Van'da 2018 yılı sonu itibariyle yapımına başlanılan Van-Özalp Kapıköy yolundaki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Van-Özalp Kapıköy yolunun 2018 yılı sonu itibariyle Gökçenay Grup tarafından yapımına başlanıldı. Toplam 80 kilometre olan yolun 10 kilometresi biterken, çalışmaları yerinde inceleyen Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, yolun iki yılda tamamlanacağını söyledi. Çalışmalar hakkında İHA muhabirine açıklamada bulunan Gökçenay, yolun yaklaşık 80 kilometrelik kısmının taahhütleri altında olduğunu dile getirerek, 2018 yılı sonu itibariyle çalışmalara başladıklarını söyledi. Van-Özalp Kapıköy yolunun Türkiye'de önemli bir güzergaha sahip olduğunu vurgulayan Gökçenay, "Burası Van için de çok çok önemli. Çünkü İran'ın Türkiye'ye açılan iki kapısından biri Esendere Sınır Kapısı diğeri de Kapıköy Gümrük Kapısı'dır. Burası çok modernize edildi. Ülkemiz tarafından ciddi yatırımlar yapılarak güzel bir eser ortaya çıkarıldı. Şimdi de konforlu bir yol yapılıyor. Bu yol hem turizm açısından hem ticari amaçlı ihracat açısından önemli bir yer tutmaktadır. Aynı zamanda İran ve Van arasında tren hattının olması da ayrı bir katkı sağlıyor. Yol ile birlikte çok güzel bir ticari güzergah haline gelecektir" dedi.

Yapılacak yolun uluslararası bir yol olacağının altını çizen Gökçenay, "Uluslararası düzeyde baktığımızda bu yol; Azerbaycan, Nahçıvan, İran ve Van üzerinden Türkiye'ye açılımı olan bir yoldur. Hatta ileriki yıllarda Ermenistan ile de ticari antlaşmalar sağlanırsa, bu yol turizm açısından da iyi değerlendirilir. Hem karayolu hem raylı sistemle yük taşımacılığı ile ciddi bir ticaretin olacağını düşünüyorum. İran tarafında da ciddi bir yapılaşma var. Güzel bir proje çıkarılmış. Bu çalışmalar çerçevesinde buranın Türkiye'nin en iyi sınır kapılarından biri olacağı düşüncesi bizde hakim oldu" ifadelerini kullandı.

Yol ile ilgili çalışmaların hava şartları el verdiği sürece devam edeceğini dile getiren Gökçenay, "Çalışmalarımıza 2018 yılı sonu itibariyle başladık. İnşallah imkanlar el verdiği taktirde 2 sezon içinde kalan 70 kilometreyi bitirmeyi hedeflemekteyiz" diye konuştu.

Van-Özalp yolunda çalışmalar devam ediyor
Van-Özalp yolunda çalışmalar devam ediyor
Van-Özalp yolunda çalışmalar devam ediyor
Van-Özalp yolunda çalışmalar devam ediyor
Van-Özalp yolunda çalışmalar devam ediyor
Van-Özalp yolunda çalışmalar devam ediyor

Türkiye, Kapıköy, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van-Özalp yolunda çalışmalar devam ediyor - Son Dakika


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