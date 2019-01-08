Son Dakika Haberleri: Van Park Halindeki Minibüste 73 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Van Park Halindeki Minibüste 73 Kilo Esrar Ele Geçirildi

1 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde polisin park halindeki minibüste yaptığı aramada, 73 kilo 215 gram esrar ele geçirildi, şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde polisin park halindeki minibüste yaptığı aramada, 73 kilo 215 gram esrar ele geçirildi, şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı.Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar İlçesi Ortaköy Mahallesi'nde park halindeki minibüsten şüphelendi. Şüphe üzerine minibüste Narkotik köpeği 'Alfa' ile detaylı arama yapıldı. Aramalarda, sürücü ve yolcu koltuklarının üst kısmında bulunan bölmelere zulalanmış 70 paket halinde 73 kilo 215 gram toz esrar geçirildi. Esrara el konulurken, şüpheli minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:44 Kaynak: DHA

Narkotik, Gürpınar, Van, Güncel
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