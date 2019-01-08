Van Park Halindeki Minibüste 73 Kilo Esrar Ele Geçirildi
1 saat önce
Van'ın Gürpınar ilçesinde polisin park halindeki minibüste yaptığı aramada, 73 kilo 215 gram esrar ele geçirildi, şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Van
'ın Gürpınar
ilçesinde polisin park halindeki minibüste yaptığı aramada, 73 kilo 215 gram esrar ele geçirildi, şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı.Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Gürpınar İlçesi Ortaköy
Mahallesi'nde park halindeki minibüsten şüphelendi. Şüphe üzerine minibüste Narkotik köpeği 'Alfa' ile detaylı arama yapıldı. Aramalarda, sürücü ve yolcu koltuklarının üst kısmında bulunan bölmelere zulalanmış 70 paket halinde 73 kilo 215 gram toz esrar geçirildi. Esrara el konulurken, şüpheli minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:44 Kaynak: DHA
Son Dakika! Sinema Krizine Bakan El Attı! Bilet Tartışması Sona Erecek
AK Parti İzmir Adayı Nihat Zeybekci'den İZBAN Açıklaması: Hemşehrilerimizin Çilesine Son Verilmiştir
Merve Kavakçı'nın Kızı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Oldu
AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dayısının Hayatını Kaybetmesiyle İlgili Paylaşımda Bulundu