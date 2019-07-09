VAN Petshop'ta kitap karşılığı kuş
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Petshop'ta kitap karşılığı kuşVan'ın Erciş ilçesinde petshop işleten Regaip Bayram kitap okumaya dikkat çekmek amacıyla ilginç bir uygulama başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:51 Kaynak: DHA
Petshop'ta kitap karşılığı kuş Van
'ın Erciş
ilçesinde petshop işleten Regaip Bayram kitap okumaya dikkat çekmek amacıyla ilginç bir uygulama başlattı. 2 kitap getirene 1 kuş hediye eden Bayram, aldığı kitapları da ihtiyacı olan öğrencilere dağıtıyor.
Erciş ilçesi Van Yolu Caddesi'nde petshop işleten Regaip Bayram, ilçede kitap okumaya dikkat çekmek için farklı bir uygulama başlattı. 2 kitap getirene 1 kuş hediye eden Bayram, kitapları da ihtiyacı olan öğrencilere dağıtıyor. Bayram, öncelikli hedefinin okumaya dikkat çekmek olduğunu belirterek, Amacımız okuma bilincini oluşturmak ve bu konuya dikkat çekmek için böyle bir çalışma yaptık. Müşterilerimizin getirdiği kitapları da ihtiyacı olanlara dağıtıyoruz dedi.
Kitap getirip kuş alan Muhammet Çağrı Aliş, böyle bir kampanyanın olduğunu duyduğunda evde okuyup bir kenarda kalan kitapları getirdiğini belirterek, Umarım bu kampanyayı duyan kitapseverler gelip bu çalışmaya katkı sunar diye konuştu.
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