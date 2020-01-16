Van pkk sığınağında eyp düzenekleri bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van pkk sığınağında eyp düzenekleri bulundu - Son Dakika

Van pkk sığınağında eyp düzenekleri bulundu

6 saat önce

PKK sığınağında EYP düzenekleri bulunduVAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullandığı tespit edilen sığınakta el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

PKK sığınağında EYP düzenekleri bulundu

VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullandığı tespit edilen sığınakta el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Gürpınar ilçesine bağlı Dikbıyık, Topyıldız, Tüzek ve Akdoğu mahalleleri kırsalında 'Şehit Jandarma Er Erdal Kundak' operasyonu düzenledi. Kırsalda yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde teröristlerin kullandığı bir sığınak tespit edildi. Sığınaktaki aramada 8 EYP düzeneği, EYP yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken, sığınak ise kullanılmaz hale getirildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

Van pkk sığınağında eyp düzenekleri bulundu

Gürpınar, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:10 Kaynak: DHA
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