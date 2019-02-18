Son Dakika Haberleri: Van Polisi 2018 Yılında 1 Milyon 697 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirdi

Van Polisi 2018 Yılında 1 Milyon 697 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirdi

15 dakika önce

Van'da kaçakçılık polisi, 2018 yılında gerçekleştirdiği bin 223 operasyonda 1 milyon 697 bin paket kaçak sigara, 13 ton 89 litre akaryakıt, 6 ton 867 kilo çay, 5 ton 350 kilo şeker, 4 bin 691 kilo nargile tütünü, 2 bin 508 adet cep telefonu ile 14 paket puro ele geçirdi.

Van Polisi 2018 Yılında 1 Milyon 697 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirdi, System.String[]
Van'da kaçakçılık polisi, 2018 yılında gerçekleştirdiği bin 223 operasyonda 1 milyon 697 bin paket kaçak sigara, 13 ton 89 litre akaryakıt, 6 ton 867 kilo çay, 5 ton 350 kilo şeker, 4 bin 691 kilo nargile tütünü, 2 bin 508 adet cep telefonu ile 14 paket puro ele geçirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralık sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 2018 yılında gerçekleştirilen bin 223 operasyonda 1 milyon 697 bin paket kaçak sigara, 13 ton 89 litre akaryakıt, 6 ton 867 kilo çay, 5 ton 350 kilo şeker, 4 bin 691 kilo nargile tütünü, 2 bin 508 adet cep telefonu ile 14 paket puro ele geçirildi. Bu çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen 424 operasyonda 1 milyon 697 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, 765 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 19 ayrı operasyonda 13 ton 89 litre akaryakıt ele geçirilirken, 25 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Mali konularda ise (sahtecilik, dolandırıcılık, tefecilik, vergi usül kanununa muhalefet, yolsuzluk gibi) konularda gerçekleştirilen 152 operasyonda 6 ton 867 kilo çay, 5 ton 350 kilo şeker, 4 bin 691 kilo nargile tütünü, 2 bin 508 adet cep telefonu ile 14 paket puro ele geçirdi.

Öte yandan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği diğer operasyonlarda ise ulusal güvenliğe yönelik suçlara (FETÖ/PDY) yönelik 489 operasyon, organize olaylarına yönelik 30 operasyon, gümrük emtia kaçakçılığına yönelik 102 operasyon, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik ise 7 ayrı operasyon gerçekleştirdi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:12 Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa
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