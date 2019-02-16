Son Dakika Haberleri: Van Polisi 2018 Yılında 6 Ton 417 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirdi

Van Polisi 2018 Yılında 6 Ton 417 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirdi

1 saat önce

Van'da narkotik polisi, 2018 yılında gerçekleştirdiği 409 operasyonda 6 ton 417 kilo 671 gram uyuşturucu, 8 bin 366 adet sentetik hap extacy ve 76 kök Hint keneviri ele geçirirken, gözaltına alınan 778 kişiden 287'si tutuklandı.

Van Polisi 2018 Yılında 6 Ton 417 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirdi, System.String[]
Van'da narkotik polisi, 2018 yılında gerçekleştirdiği 409 operasyonda 6 ton 417 kilo 671 gram uyuşturucu, 8 bin 366 adet sentetik hap extacy ve 76 kök Hint keneviri ele geçirirken, gözaltına alınan 778 kişiden 287'si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralık sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 2018 yılında gerçekleştirilen 409 operasyonda 6 ton 417 kilo 671 gram uyuşturucu ele geçirirken, gözaltına alınan 778 kişiden 287'si tutuklandı. Narkotik dedektör köpekleri uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olurken, operasyonlarda polisin büyük destekçisi oluyor. Uyuşturucu tacirlerinin, akla gelmeyen 'zula' diye tabir edilen bölmelere uyuşturucuları saklarken, polis ve deneyimli dedektör narkotik köpeklerinden kaçmıyor. 2018 yılında gerçekleştirilen 207 operasyonda 5 ton 885 kilo 527 gram eroin, 61 operasyonda 261 kilo 503 gram esrar, 27 operasyonda 67 kilo 71 gram afyon sakızı, 106 operasyonda 64 kilo 931 gram metamfetamin, 8 operasyonda 8 bin 366 adet sentetik hap extacy, 2 operasyonda 138 kilo kokain ve 4 operasyonda 76 kök Hint keneviri ele geçirildi. 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen 409 operasyonda ise gözaltına alınan 778 kişiden 287'si tutuklandı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:07 Kaynak: İHA

Narkotik, Van, 3. Sayfa
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