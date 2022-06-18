Son dakika haberleri! Van polisi 35 öğrenciyi sınava yetiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Van polisi 35 öğrenciyi sınava yetiştirdi

18.06.2022 16:55

Son dakika gündem haberi: Van polisi 35 öğrenciyi sınava yetiştirdi Van'da 175 okulda 649 polis YKS için görevlendirildi Van'da motorlu polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yetişmeye çalışan 35 öğrenciye yardımcı olarak sınava zamanında ulaşmalarını sağladı.

Van polisi 35 öğrenciyi sınava yetiştirdi

Van'da 175 okulda 649 polis YKS için görevlendirildi

VAN - Van'da motorlu polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yetişmeye çalışan 35 öğrenciye yardımcı olarak sınava zamanında ulaşmalarını sağladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından tüm Türkiye'de düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 adayla rekor başvurunun yapıldığı YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi. Van İl Emniyet Müdürlüğü, ilk oturum TYT'nin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 175 okulda 649 personel görevlendi. Diğer taraftan, sınav günü trafik yoğunluğu oluşabilecek kavşaklarda 60 ekip ve 8 yaya devriye ekibiyle gerekli tedbirleri aldı.

35 öğrenci sınava yetiştirildi

Emniyet personelleri, Van genelinde sınava yetişmeye çalışan 35 öğrenciye yardımcı olarak, zamanında sınava girmelerini sağlandı. İl Emniyet Müdürlüğünce konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Türk Polis Teşkilatı olarak; vatandaşlarımızın, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ihtiyaç duyduğu her an her yerdeyiz" ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Geç kalan öğrencileri sınava polis yetiştirdi Son dakika haberleri | Geç kalan öğrencileri sınava polis yetiştirdi Son Dakika | Yanlış okula giden öğrenciyi, polisler 1 dakika kala sınava yetiştirdi Son Dakika | Yanlış okula giden öğrenciyi, polisler 1 dakika kala sınava yetiştirdi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Van polisi 35 öğrenciyi sınava yetiştirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 17:24:58. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Van polisi 35 öğrenciyi sınava yetiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement