Van polisi, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin gününü kutladı - Son Dakika

Van Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ve Van'da ikamet eden iki anne ile şehit polis annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetler Büro Amirliği ekipleri, Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ve Edremit ile Gürpınar ilçesinde ikamet eden iki anneyi ziyaret etti.

Polisleri karşılarında gören anneler şaşkınlıklarını gizleyemezken, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Polisler annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak çiçek, kolonya, maske, eldiven ve başörtüsü hediye etti.

Ayrıca terörle mücadele ederken şehit olan polis ve askerlerin annelerini ziyaret eden Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü personelleri de şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutlayarak, çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ da Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karabağ, mesajında, sevgi ve şefkatle, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerin, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturduğunu belirti.

"Bütün hayatı adanmışlıkla geçen annelerimizin her zaman yanında olmak, yüzlerini güldürmek, gurur duyacakları evlatlar olmak, hiç şüphe yoktur ki, onlara verilebilecek en kıymetli armağandır." diyen Karabağ, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Zorlu hayat sürecinde nasıl yanımızda durup bizi yalnız bırakmadılarsa, bizler de onların yanında olmalı, ömürlerinin sonuna kadar onları baş tacı etmeli, mutlu ve huzurlu kılıp, evlat sevgisini en güzel şekilde onlara yaşatmalıyız. Hiçbir zaman unutmamalıyız ki yüklendiğimiz sorumlulukları, görevlerimizi ifa ederken, en önemli güç kaynaklarımızdan birisi, annelerimizin hayır dualarıdır."