İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla bir klip hazırlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Van polisi jandarmanın kuruluş yıl dönümünü hazırladığı kliple kutladı - Son Dakika

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