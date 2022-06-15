Van polisi jandarmanın kuruluş yıl dönümünü hazırladığı kliple kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Van polisi jandarmanın kuruluş yıl dönümünü hazırladığı kliple kutladı

15.06.2022 11:35
Van polisi jandarmanın kuruluş yıl dönümünü hazırladığı kliple kutladı

Van Emniyet Müdürlüğü hazırladığı kliple Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Van Emniyet Müdürlüğü hazırladığı kliple Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla bir klip hazırlandı.

Çekimleri Van Gölü'nde yapılan klipte, Van Gölü Asayiş Bot Komutanlığı, gemi adamları, Seyir Hizmetleri ve Sualtı Grup Amirliği ekiplerinin görev başındaki görüntüleri yer alıyor.

Jandarma ve polislerin birlikte görev aldığı klip, botlarla Van Gölü'nün derinliklerinden dev Türk bayrağının su yüzeyine çekilmesiyle sona eriyor.

Van polisi jandarmanın kuruluş yıl dönümünü hazırladığı kliple kutladı
Van polisi jandarmanın kuruluş yıl dönümünü hazırladığı kliple kutladı
Van polisi jandarmanın kuruluş yıl dönümünü hazırladığı kliple kutladı
Van polisi jandarmanın kuruluş yıl dönümünü hazırladığı kliple kutladı
Van polisi jandarmanın kuruluş yıl dönümünü hazırladığı kliple kutladı

YORUMLAR
500
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Salihli Polisinden jandarmaya 183. yıl pastası Salihli Polisinden jandarmaya 183. yıl pastası
Kaynak: AA

Van Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Van Gölü, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van polisi jandarmanın kuruluş yıl dönümünü hazırladığı kliple kutladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 19:13:20. #1.12#
SON DAKİKA: Van polisi jandarmanın kuruluş yıl dönümünü hazırladığı kliple kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement