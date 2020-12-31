Van polisi kalp krizi geçiren vatandaş için seferber oldu - Son Dakika

Van polisi kalp krizi geçiren vatandaş için seferber oldu

Van polisi kalp krizi geçiren vatandaş için seferber oldu VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçirerek rahatsızlanan hasta için polis ekipleri seferber oldu.

Van polisi kalp krizi geçiren vatandaş için seferber oldu VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçirerek rahatsızlanan hasta için polis ekipleri seferber oldu. Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren 76 yaşındaki Cevahir Yadikar'ı kar yağışından dolayı yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Hastanın Van'a sevkinin kapanan yol nedeniyle karadan yapılmasının mümkün olmaması üzerine Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesince görevlendirilen polis helikopteri, hastayla refakatçisini ilçeden alarak Van'da bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırdı. Sağlık ekipleri, ambulansla hastayı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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