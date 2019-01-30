Van Polisi Tombalacılara Göz Açtırmadı

NECAT HAZAR - Van
polisi, geçen yıl "tombala" adı altında kumar oynayanlara yönelik gerçekleştirdiği 497 operasyonda, 17 bin 788 kişiye, 4 milyon 225 bin 585 lira ceza kesti. Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, kişiye, aileye ve topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik çok büyük zararlar veren kumarın önlenmesi amacıyla geniş kapsamlı çalışma yürütüyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl çeşitli adreslere gerçekleştirdiği 497 operasyonda, 557 tombala makinesi ele geçirdi, 25 iş yerini kumar oynattığı gerekçesiyle mühürledi.
Ekipler, "tombala" adı altında kumar oynayan ve oynatan 17 bin 788 kişiye, 4 milyon 225 bin 585 lira ceza kesti. Operasyonlarda çok sayıda tombala topu, kartlar ve pullara da el konuldu.
Kumar malzemelerinin üretildiği iki iş yerine düzenlenen baskında da kullanıma hazır 90 tombala makinesi bulundu.
"Kararlılıkla üzerine giderek bu illeti bitireceğiz" Van Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürü Salih Murat Kara
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun talimatıyla kumara karşı hassasiyetle çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.
Eskiden aile bireyleri arasında oynanan "tombala" oyununun zamanla kumar aracı haline getirildiğini anlatan Kara, "Bunun oynanması için bir yetenek veya bilgi birikimine ihtiyaç yok. Diğer kumar oyunlarına benzemiyor. Bu sadece şansa dayalı bir oyun." dedi.
Tombala makinelerinin de fazla masrafa girmeden kolayca yapılabildiğine işaret eden Kara, şunları kaydetti:
"Bu nedenle makbul hale geldi. Ancak biz kumara karşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçen yıl yapılan çalışmalar üst seviyede. Sayın Bakanımızın talimatıyla kumar oynayanlara kesinlikle göz açtırmayacağız. Büyük bir kararlılıkla üzerine giderek bu illeti bitireceğiz. Kumar oynayanlara ve oynatanlara asla izin vermeyeceğiz. Bölgede terör olaylarının çok azalması, refah seviyesinin yükselmesi, tombalanın cazip hale gelmesine sebep oldu. Ama Allah'ın izniyle biz buna da izin vermeyeceğiz."