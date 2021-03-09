Van polisinden anne ve anne adaylarına bilgilendirme - Son Dakika

Van polisinden anne ve anne adaylarına bilgilendirme

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında anne ve anne adaylarını bilgilendirdi.

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