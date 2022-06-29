Van polisinden bayram öncesi önemli bilgilendirme - Son Dakika
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Van polisinden bayram öncesi önemli bilgilendirme

29.06.2022 15:45
Van polisinden bayram öncesi önemli bilgilendirme

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları sahte para ve dolandırıcılık gibi konularda bilgilendirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları sahte para ve dolandırıcılık gibi konularda bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Kurban Bayramı öncesi İpekyolu ilçesinde bulunan hayvan pazarı ziyaret etti. Burada kurbanlık almaya gelen ve hayvan satışı yapan vatandaşlarla bir araya gelen polis ekipleri; sahte para, hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaparak el broşürü dağıttı. - VAN

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Kaynak: İHA

Van Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van polisinden bayram öncesi önemli bilgilendirme - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van polisinden bayram öncesi önemli bilgilendirme - Son Dakika
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