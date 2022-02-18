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Van polisinden bilgilendirme çalışması - Son Dakika

Van polisinden bilgilendirme çalışması

18.02.2022 15:04
Van polisinden bilgilendirme çalışması

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından esnaf ve vatandaşa yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından esnaf ve vatandaşa yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali ile İpekyolu ilçesindeki esnaf ve vatandaşı ziyaret etti. Ziyaretlerde; 'Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar, İletişim Yoluyla Dolandırıcılık, KADES ve Hırsızlık' konuları hakkında bilgilendirme yapan polisler, el broşürü de dağıttı. - VAN

Van polisinden bilgilendirme çalışması
Van polisinden bilgilendirme çalışması
Van polisinden bilgilendirme çalışması
Van polisinden bilgilendirme çalışması
Van polisinden bilgilendirme çalışması
Van polisinden bilgilendirme çalışması

YORUMLAR
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2, 5 yaşındaki bebeğe acımadılar! Adalet de onlara acımadı: Anne ve sevgilisine hapis! 2, 5 yaşındaki bebeğe acımadılar! Adalet de onlara acımadı: Anne ve sevgilisine hapis!

Toplum Destekli Polislik, Van Emniyet Müdürlüğü, Esnaf, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van polisinden bilgilendirme çalışması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van polisinden bilgilendirme çalışması - Son Dakika
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