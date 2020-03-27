Van polisinden duyarlılık klibi - Son Dakika

Van polisinden duyarlılık klibi
6 saat önce
Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri korona virüs nedeniyle duyarlılık klibi yayınladı.
Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri korona virüs nedeniyle duyarlılık klibi yayınladı.
Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de can kaybına neden olan korona virüse karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda Van Emniyet Müdürlüğü de kentte tedbirlerini alırken halkı bilgilendirmek içinde Sağlık Bakanlığının yayınladığı 14 kuralla ilgili bir klip çekerek anlamlı bir çalışmaya imza attı. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:02 Kaynak: İHA
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