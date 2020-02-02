Van polisinden kış uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Van polisinden kış uygulaması - Son Dakika

Van polisinden kış uygulaması

6 saat önce

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazaları önlemek amacıyla şehirlerarası yolcu taşıyan araçlar üzerinde kış lastiği, takograf, emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.

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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazaları önlemek amacıyla şehirlerarası yolcu taşıyan araçlar üzerinde kış lastiği, takograf, emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte şehirlerarası karayollarında ve terminallerde yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde hizmet veren taşıtlar üzerinde denetim yapıldığı belirtildi. Vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu arttırmak ve şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs şoförlerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutmak ve bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri görevlilerince Erciş ve Bitlis karayolları üzerinde ve şehirlerarası otobüs terminalinin çıkışında şehirlerarası yolcu taşıyan araçlar üzerinde kış lastiği, takograf, emniyet kemeri gibi denetim gerçekleştirildi. Açıklamada, "Van Emniyet Müdürlüğü olarak sürücülerimize kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarına uymalarını ve gerçekleştirilen bu denetimin trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarını azaltmaya yönelik olarak aralıklarla sürdürüleceğini bir kez daha hatırlatırız" denildi. - VAN

Van Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:13 Kaynak: İHA
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