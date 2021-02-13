Van polisinden kısıtlama günlerinde sıkı denetim - Son Dakika

Van polisinden kısıtlama günlerinde sıkı denetim

VAN - Van'da sokağa çıkma kısıtlamasının 10'uncu haftasında Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçları tek tek durdurarak denetliyor.

Korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Cuma saat 21.00'de itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak. Kentte korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafik yoluğunun en fazla olduğu İpek Yolu Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri ise araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Denetimler çerçevesinde sadece kısıtlamadan muaf olan işçi ve kamu personellerin sokağa çıktığı gözlemlendi.