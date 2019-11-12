Van polisinden lösemili çocuklara ziyaret

Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle lösemili çocuklar ziyaret edildi.



Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde lösemi tedavisi görmekte olan 30 çocuğu ziyaret eden polisler, onlara moral verdi. Tedavilerinde her daim lösemili çocukların yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla ziyaretin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Geleceğimiz olan lösemili çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerine toplum ve devlet olarak her türlü desteği vermek, halkımızı bilinçlendirmek, erken teşhisin önemini vurgulamak ve lösemili çocuklarımıza karşı doğru yaklaşımları kazandırmak hepimizin en büyük görevi olmalıdır. Löseminin ciddi fakat tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu unutmayarak, çocuklarımıza ve ailelerine acil şifalar diler, sağlıklı ve mutlu bir gelecek temenni ederiz" denildi. - VAN