Son Dakika Haberleri: Van Polisinden Öğrencilere Bilgilendirme

Van Polisinden Öğrencilere Bilgilendirme

40 dakika önce

Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki öğrencileri genel güvenlik tedbirleri ve internet kullanımı hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.

Van Polisinden Öğrencilere Bilgilendirme, System.String[]
Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki öğrencileri genel güvenlik tedbirleri ve internet kullanımı hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Van'daki ortaokul ve liselerde yürüttüğü bilgilendirme seminerleri devam ediyor. Bu kez İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulunu ziyaret eden polisler, polislik mesleğine giriş şartları hakkında bilgi verdiler. Özellikle genel güvenlik tedbirleri ve internet kullanımı hakkında öğrencileri bilinçlendiren ve tüm çalışmalarını bu yönde yapan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hemen hemen bütün okullarda bu seminerleri vereceklerini bildirdiler.

Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Seyithan Ekinci ise, kendi okulu başta olmak üzere tüm il genelinde bu tür çalışmalar yaptıkları için İl Emniyet Müdürlüğüne ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne teşekkür etti. Çocukların bu yaşlarda bu tür önemli konular hakkında bilinçlendirilmesinin hem okul yönetimi için hem de aileler için önemli olduğunu vurgulayan Ekinci, "Çocuklarımız için her zaman polisimizle kol kola ve de omuz omuza olacağız" dedi.

Öğrenciler ise, polis ağabey ve ablalarını büyük bir dikkatle dinleyerek, verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür ettiler. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:26 Kaynak: İHA

Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında 2 Ayrı Suçtan Soruşturma Başlatıldı Tanzim Satışla Balıkesir'de 2 Günde 15 Ton Patates Satıldı

Son Dakika! Kocamaz Krizine İlişkin Meral Akşener'den Açıklama: Burhanettin Başkan Mersin'e Yeniden İyi Gelecek Tanzim Kuyruğuyla Alay Eden CHP'lilere İmamoğlu'ndan Tepki: Yanlış Buluyorum!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 12:06:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Polisinden Öğrencilere Bilgilendirme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]