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Van polisinden sürücü ve yolculara bilgilendirme - Son Dakika

Van polisinden sürücü ve yolculara bilgilendirme

20.01.2022 17:24
Van polisinden sürücü ve yolculara bilgilendirme

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin sürücülerini ve yolcularını çetin kış şartlarının yaşandığı bugünlerde dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyardı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin sürücülerini ve yolcularını çetin kış şartlarının yaşandığı bugünlerde dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyardı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, "2021-2023 Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı" ile trafik kazaları sonucu ölümlerin ve ciddi yaralanmaların yüzde 50 azaltılması hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Olumsuz hava şartlarının da hakim olduğu bugünlerde şehirlerarası otobüs terminalinde otobüs şoförlerine ve yolculara "Mevsim Şartlarının Gerektirdiği Kurallar ve Emniyet Kemeri Kullanımı" konularında bilgilendirme yapılırken, otobüslerin ise lastikleri tek tek kontrol edildi. - VAN

Van polisinden sürücü ve yolculara bilgilendirme
Van polisinden sürücü ve yolculara bilgilendirme
Van polisinden sürücü ve yolculara bilgilendirme

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Van Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van polisinden sürücü ve yolculara bilgilendirme - Son Dakika


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