Van polisinden yetim ve hasta kıza doğum günü sürprizi - Son Dakika

Van polisinden yetim ve hasta kıza doğum günü sürprizi

VAN – Van'ın Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yetim ve engelli minik Hicret Saymaz'a doğum günü sürprizi yaptı.

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs nedeniyle Türkiye'de de tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi'nde ikamet eden Muhabbet Saymaz isimli kadın, 155 Polis İmdat hattını arayarak Hodgkin Lenfoma ve Ataksi Telenjiektazi hastası kızı için destek istedi. Anne Saymaz'ın, eşinin vefat ettiğini ve kızının doğum günü olması nedeniyle yalnız bırakıp pasta almaya gidemediğini söylemesi üzerine Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubundaki polis ekipleri harekete geçerek, doğum günü pastası ile minik Hicret'e sürpriz yaptı. Mum yaktıkları pastayla minik Hicret'in odasına giren polis ekipleri, hep bir ağızdan 'İyi ki doğdun Hicret' diyerek, kızın doğum gününü kutladı.