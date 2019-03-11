Van-Polisleri Taşıyan Midibüs ile Minibüs Çarpıştı 6'sı Polis, 17 Yaralı
14 dakika önce
Van-Polisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı 6'sı polis, 17 yaralı(Tür: Yurt)
Van-Polisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı 6'sı polis, 17 yaralı
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:19 Kaynak: DHA
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