Son Dakika Haberleri: Van-Polisleri Taşıyan Midibüs ile Minibüs Çarpıştı 6'sı Polis, 17 Yaralı

Van-Polisleri Taşıyan Midibüs ile Minibüs Çarpıştı 6'sı Polis, 17 Yaralı

14 dakika önce

Van-Polisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı 6'sı polis, 17 yaralı(Tür: Yurt)

Van-Polisleri Taşıyan Midibüs ile Minibüs Çarpıştı 6'sı Polis, 17 Yaralı, System.String[]
Van-Polisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı 6'sı polis, 17 yaralı

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:19 Kaynak: DHA

Polis, Van, Güncel
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