Van protokolü oturma gecesi ile stres attı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Oturma Gecesi'nde birbirinden güzel türkülerin okunduğu gecede katılımcılar, bazen hüzünlenirken, bazen de halaylar çekti.



Van Büyükşehir Belediyesi kentin önemli kültürel geleneklerinden biri olan oturma gecelerini yeniden canlandırıyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından İpekyolu Gençlik Merkezinde düzenlenen oturma gecesi etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. İlki düzenlenen ve bundan sonra her ay düzenlenecek olan oturma gecesi etkinliğinin açılışını yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, alışılmış resmi programlar dışında bu etkinlik ile il protokolünün stres atması ve motive olmasını istediklerini ifade etti. Urfa'nın geleneksel sıra gecesi ile ünlendiğini vurgulayan Vali Bilmez, Van'ın da geçmişten gelen oturma gecelerinin olduğunu ve bunu canlandırmak istediklerini belirtti. Vali Bilmez, "Her ay farklı gruplar davet edilerek, müzik, sohbet ve kaynaşmaya vesile olması için oturma geceleri etkinliği düzenleyeceğiz. Bugün de ilkini kentimizde görev yapan Kamu kurum yöneticilerimizin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Siyasi hiç bir amaç yok. Çok böyle resmiyete takılmadan haftanın, ayın yorgunluğunu atacak samimi bir ortam istiyoruz" dedi.



Daha sonra Prof. Dr. Abdulaziz Kardaş tarafından Van ve bölgenin geçmiş tarihi hakkında bilgiler verildi. Katılımcılara Van'ın yöresel yiyecekleri ile birlikte çiğköfte ve ayran ikram edilen etkinlik ardından sıra gecesi grubunun Van türküleri ile devam etti. Vanlı ses sanatçısı Hüsamettin Bucak'ın da seslendirdiği şarkılarla halay çeken katılımcılar unutulmaz bir gece yaşadı.



Etkinliğe, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri katıldı. - VAN