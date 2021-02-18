Van Radyo ve Televizyon Sunucuları Birliği kuruldu - Son Dakika

Van Radyo ve Televizyon Sunucuları Birliği kuruldu

18.02.2021 13:07
Van Radyo ve Televizyon Sunucuları Birliği kuruldu, System.String[]

Van'da çeşitli radyo ve televizyonlarda görev yapan program sunucusu basın çalışanları bir araya gelerek kısa adı "Van RATES" olan Van Radyo ve Televizyon Sunucuları Birliğini kurdu.

Van'da çeşitli radyo ve televizyonlarda görev yapan program sunucusu basın çalışanları bir araya gelerek kısa adı "Van RATES" olan Van Radyo ve Televizyon Sunucuları Birliğini kurdu.

Van'da uzun yıllardır çeşitli radyo ve televizyonlarda sunuculuk yapan program sunucusu ve basın çalışanları kurdukları birlik ile güç birleştirdi. Kısa adı "Van RATES" olan Van Radyo ve Televizyon Sunucuları Birliği adı altında kurulan birliğin başkanlığına ise Van FM sunucusu Mehmet Fatih Yılmaz getirildi. Oluşan birlik ile asıl amaçlarının kentte sunuculuk mesleğini icra edenlerin sorunlarıyla yakından ilgilenerek, mesleğin gelişimine katkı sunmak olduğunu ifade eden Van RATES Birliği Başkanı Yılmaz, "Sunuculuk mesleğini icra eden arkadaşlarımızın gelişimine katkı sunarak yerele rağbeti arttırmayı hedefliyoruz. Arkadaşlarımızın menfaatlerini mesleki çıkarlarını ön planda tutmak ve bunu en başarılı şekilde devam ettirme gayesi ile çıktığımız bu yolda, birçok meslektaşımızın da desteği bizleri onurlandırdı. Kentte sunuculuk mesleğini haklıyla icra eden birçok arkadaşımız var ve maalesef ki bugüne kadar aramızda resmi olarak bir güç birliği yoktu. Bunun eksikliğini geçmişten günümüze yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz" dedi.

Birliğin kurulduğunu Van Tivi ekranlarında yayınlanan "Aziz'le söze gel" isimli programda duyuran kurucular kurulu üyeleri Aziz Saydut, Nazlı Timur, Sedat Dicle ve Hakan Pütün, birliğin radyo televizyon sunuculuğunun yanı sıra diksiyon, hitabet, sahne hakimiyeti ve benzeri konularda da meslektaşlarının yanında olarak kişisel gelişim konusunda eksik ve gereksinimlerini tamamlamalarına yardımcı olacaklarını dile getirdiler. Kurucular kurulu üyeleri, "Bizim birlik olarak yakındığımız temel sorunların başında, ilimizde gerçekleşen birçok programa il dışından bir sunucunun getirilmesidir. Kentimizde birbirinden başarılı ve bu işi en iyi yönetecek arkadaşlarımız varken il dışından birilerinin getirilmesi bizleri derinden üzüyor. Van'ın önde gelen isimleri kendi evlatlarına sahip çıkmalı, değer vermeli ve destek olmalıdır. Bizler geç kalınmış bir beraberlik olarak gördüğümüz bu birlikteliği beraber hareket etmenin bireylerin ve toplumların gelişimde ne kadar etkili olduğunu ispatlayacağız. Bu nitelikte projeler ile daha güçleneceğimizi umut ederek Bismillah dedik. Birliğimizin kentimize ve mesleki anlamda kader birliği yaptığımız tüm arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz" dediler. - VAN

Van Radyo ve Televizyon Sunucuları Birliği kuruldu
Van Radyo ve Televizyon Sunucuları Birliği kuruldu
Van Radyo ve Televizyon Sunucuları Birliği kuruldu
Van Radyo ve Televizyon Sunucuları Birliği kuruldu

Mehmet Fatih Yılmaz, Radyo, İcra, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Radyo ve Televizyon Sunucuları Birliği kuruldu - Son Dakika


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