Van sağlık bakanı koca, çığ felaketinde yaralananları ziyaretinin ardından hastanede açıklamalarda... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van sağlık bakanı koca, çığ felaketinde yaralananları ziyaretinin ardından hastanede açıklamalarda... - Son Dakika

Van sağlık bakanı koca, çığ felaketinde yaralananları ziyaretinin ardından hastanede açıklamalarda...

6 saat önce

VAN Sağlık Bakanı Koca, çığ felaketinde yaralananları ziyaretinin ardından hastanede açıklamalarda bulundu.

VAN Sağlık Bakanı Koca, çığ felaketinde yaralananları ziyaretinin ardından hastanede açıklamalarda bulundu

Van sağlık bakanı koca, çığ felaketinde yaralananları ziyaretinin ardından hastanede açıklamalarda...

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:19 Kaynak: DHA
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