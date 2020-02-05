Van sağlık bakanı koca, çığ felaketinde yaralananları ziyaretinin ardından hastanede açıklamalarda... - Son Dakika

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Van sağlık bakanı koca, çığ felaketinde yaralananları ziyaretinin ardından hastanede açıklamalarda...
6 saat önce
VAN Sağlık Bakanı Koca, çığ felaketinde yaralananları ziyaretinin ardından hastanede açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:19 Kaynak: DHA
VAN Sağlık Bakanı Koca, çığ felaketinde yaralananları ziyaretinin ardından hastanede açıklamalarda bulundu
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