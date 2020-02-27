Van sağlık bakanı koca, kapıköy sınır kapısı'nda açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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Van sağlık bakanı koca, kapıköy sınır kapısı'nda açıklamalarda bulundu
6 saat önce
VAN Sağlık Bakanı Koca, Kapıköy Sınır Kapısı'nda açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:22 Kaynak: DHA
VAN Sağlık Bakanı Koca, Kapıköy Sınır Kapısı'nda açıklamalarda bulundu
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