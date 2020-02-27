Van sağlık bakanı koca, kapıköy sınır kapısı'ndaki sahra hastanesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van sağlık bakanı koca, kapıköy sınır kapısı'ndaki sahra hastanesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Van sağlık bakanı koca, kapıköy sınır kapısı'ndaki sahra hastanesinde incelemelerde bulundu

6 saat önce

VAN Sağlık Bakanı Koca, Kapıköy Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesinde incelemelerde bulundu.

VAN Sağlık Bakanı Koca, Kapıköy Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesinde incelemelerde bulundu

Van sağlık bakanı koca, kapıköy sınır kapısı'ndaki sahra hastanesinde incelemelerde bulundu

fahrettin koca, Kapıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:00 Kaynak: DHA
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