Van sağlık bakanı koca, kapıköy sınır kapısı'ndaki sahra hastanesinde incelemelerde bulundu-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van sağlık bakanı koca, kapıköy sınır kapısı'ndaki sahra hastanesinde incelemelerde bulundu-2 - Son Dakika

Van sağlık bakanı koca, kapıköy sınır kapısı'ndaki sahra hastanesinde incelemelerde bulundu-2

6 saat önce

VAN Sağlık Bakanı Koca, Kapıköy Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesinde incelemelerde bulundu-2.

VAN Sağlık Bakanı Koca, Kapıköy Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesinde incelemelerde bulundu-2

Van sağlık bakanı koca, kapıköy sınır kapısı'ndaki sahra hastanesinde incelemelerde bulundu-2

fahrettin koca, Kapıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:37 Kaynak: DHA
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