Van sağlık bakanı koca, kapıköy sınır kapısı'ndaki sahra hastanesinde incelemelerde bulundu-2 - Son Dakika

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Van sağlık bakanı koca, kapıköy sınır kapısı'ndaki sahra hastanesinde incelemelerde bulundu-2
6 saat önce
VAN Sağlık Bakanı Koca, Kapıköy Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesinde incelemelerde bulundu-2.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:37 Kaynak: DHA
VAN Sağlık Bakanı Koca, Kapıköy Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesinde incelemelerde bulundu-2
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