Van Sağlık Müdürlüğü: "İlimizde şuan korona virüsü hastası mevcut değildir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Sağlık Müdürlüğü: 'İlimizde şuan korona virüsü hastası mevcut değildir' - Son Dakika

Van Sağlık Müdürlüğü: "İlimizde şuan korona virüsü hastası mevcut değildir"

6 saat önce

Van Sağlık Müdürlüğü, İran'dan gelen herkesin sağlık muayenesi yapıldığını belirterek kentte korona virüsü hastası olmadığını duyurdu.

Van Sağlık Müdürlüğü:

Van Sağlık Müdürlüğü, İran'dan gelen herkesin sağlık muayenesi yapıldığını belirterek kentte korona virüsü hastası olmadığını duyurdu.

Van Sağlık Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Van'ın Saray ilçesi, İran arasında giriş çıkışların sağlandığı Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan ilimize gelen herkesin sağlık muayenesi yapılmaktadır. İlimizde şu an bir korona virüsü hastası mevcut değildir. Ayrıca İran'dan ilimize ambulans ya da başka bir yolla hasta kabulü yapılmamaktadır" denildi.

(İHA)

Kapıköy, Saray, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:00 Kaynak: İHA
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