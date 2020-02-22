Son Dakika › Güncel › Van Sağlık Müdürlüğü: 'İlimizde şuan korona virüsü hastası mevcut değildir' - Son Dakika
Van Sağlık Müdürlüğü: "İlimizde şuan korona virüsü hastası mevcut değildir"
6 saat önce
Van Sağlık Müdürlüğü, İran'dan gelen herkesin sağlık muayenesi yapıldığını belirterek kentte korona virüsü hastası olmadığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:00 Kaynak: İHA
Van Sağlık Müdürlüğü, İran'dan gelen herkesin sağlık muayenesi yapıldığını belirterek kentte korona virüsü hastası olmadığını duyurdu.
Van Sağlık Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Van'ın Saray ilçesi, İran arasında giriş çıkışların sağlandığı Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan ilimize gelen herkesin sağlık muayenesi yapılmaktadır. İlimizde şu an bir korona virüsü hastası mevcut değildir. Ayrıca İran'dan ilimize ambulans ya da başka bir yolla hasta kabulü yapılmamaktadır" denildi.
(İHA)
Son Dakika Son dakika: İran'da koronavirüsden 1 kişi daha öldü, salgındaki ölü sayısı 6'ya yükseldi Son dakika: Van'da İran'dan gelen yüksek ateşli 3 koronavirüs şüphelisi tedavi altına alındı İran'ın 12 eyaletinde korona virüsü nedeniyle eğitime ara verildi Canan Karatay'dan ezber bozan koronavirüs sözleri: Senelerdir birlikte yaşıyoruz, dünyayı korkutacak bir olay değil