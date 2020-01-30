Van Sağlık Müdürlüğü Sünnetçioğlu sağlık yatırımlarını anlattı - Son Dakika

Van İl Sağlık Müdürlüğü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, kentin son zamanlarda yapılan yatırımlarla bölgenin en önemli sağlık merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Sünnetçioğlu, kentteki sağlık hizmetleri ve yapılan yatırımlarla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 anjiyografi cihazı ile tüm anjiyografik işlemlerin yapıldığını söyledi.

Hastanede 188 yoğun bakım yatağı ile hizmet verdiklerini anlatan Sünnetçioğlu, "İlimiz kamu hastanelerinde 72 diyaliz cihazı ile 217 hastaya diyaliz hizmeti veriliyor. Tüm kamu hastanelerimize yeni doğan transferinde kullanılmak üzere transport vantilatörlü kuvöz alındı.

İlimizde evde sağlık hizmeti sadece kamu hastaneleri bünyesinde veriliyor. 2019'da 11 bin 136 hastanın tedavisi evinde gerçekleştirildi." dedi.

Hastane bünyesinde obezite merkezinin açıldığını, El Cerrahisi ve Nöromusküler Hastalıklar Polikliniğini de açmayı planladıklarını ifade eden Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinin MR cihazı kiralık binadan çıkarılarak hastane ana binasına nakledildi.

Yenidoğan Yoğun Bakım yatak sayısının artırılması ve 10 yataklı palyatif merkez açılması ile ilgili çalışmalar yapıldı.

Hastanede yatan kimsesiz ve muhtaç çocuklar yararına hizmet vermek üzere Minik Hayaller Çocuk Mağazası açıldı.

Çaldıran Devlet Hastanesinin ameliyathane ve sterilizasyon ünitesi daha uygun şartlarda hizmet verebilmesi için tadilattan geçirildi.

Çaldıran Devlet Hastanesinin yeni hizmet binası 2020 yılında hizmete açılması planlanmakta. Gevaş Devlet Hastanesinin acil servis hizmet alanları tadilattan geçirilerek daha geniş bir alanda ihtiyaca cevap verebilecek seviyeye getirildi. Muradiye Devlet Hastanesinde ilk defa kalça protezi ameliyatı yapıldı. 5 yataklı palyatif merkezin açılması için çalışmalar başlatıldı."