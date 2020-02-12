Van Sağlık Müdürü: Kentte karantinaya alınmış hastamız bulunmamaktadır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Sağlık Müdürü: Kentte karantinaya alınmış hastamız bulunmamaktadır - Son Dakika

Van Sağlık Müdürü: Kentte karantinaya alınmış hastamız bulunmamaktadır

6 saat önce

VAN İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Özalp Devlet Hastanesi'nin karantinaya alındığı iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Özalp'ta Covid-19 (koronavirüs) ilgili herhangi bir hasta bulunmadığını bildirdi.

Van Sağlık Müdürü: Kentte karantinaya alınmış hastamız bulunmamaktadır, System.String[]

VAN İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Özalp Devlet Hastanesi'nin karantinaya alındığı iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Özalp'ta Covid-19 (koronavirüs) ilgili herhangi bir hasta bulunmadığını bildirdi. Sünnetçioğlu, kentte herhangi bir birimde karantinaya alınmış hastanın da bulunmadığını belirtti.

Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Özalp'ta Covid-19 (koronavirüs) ile ilgili herhangi bir hasta bulunmadığını belirtti. Sünnetçioğlu, Özalp Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, hafif gribal enfeksoyun şikayetiyle bir hastanın başvurduğunu yapılan muayenelerde, koronavirüse ait bir bulguya rastlanmadığı, hastaya mevsimsel gribal enfeksiyon tedavisi uygulandığını belirtilerek, "Yapılan muayenelerde Covid-19'a ait bulgular bulunmasa da tedbir amaçlı olarak hastamızın tahlilleri alınarak Ankara'ya gönderildi. Tahlil sonuçları elimize ulaşır ulaşmaz sonuçlar hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir. Bu hastamız dahil olmak üzere, kentte herhangi bir birim de karantinaya alınmış hastamız bulunmamaktadır. Bölgede hastalığın kontrolüne yönelik olarak Van İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından gerekli koruma tedbirleri alınmıştır. Başvuran hastamız gerekli işlemlerden sonra taburcu edilerek evine gönderilmiş, İlçede yaşayan vatandaşlar ise, bilgilendirilmiştir. Özalp Devlet Hastanesi sorunsuz olarak hasta kabulü yapmaktadır" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:38 Kaynak: DHA
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