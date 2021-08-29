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Van Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sünnetçioğlu, "kentte doktorların istifaya zorlandığı" iddialarını yalanladı Açıklaması - Son Dakika

Van Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sünnetçioğlu, "kentte doktorların istifaya zorlandığı" iddialarını yalanladı Açıklaması

29.08.2021 13:18
Van Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sünnetçioğlu,

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, "Van'da doktorların istifaya zorlandığı" şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, " Van'da doktorların istifaya zorlandığı" şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Sünnetçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının salgın döneminde iş yükünün artacağı öngörüsüyle Mart 2020'de bir genelge yayınlayarak kamu ve özel sektörde çalışan hekimlerin istifa etmelerini yasakladığını anımsattı.

Sağlık sektörünün sekteye uğramaması adına atılan bu adımın 1 Temmuz 2021'de başlayan normalleşme süreciyle sona erdiğini aktaran Sünnetçioğlu, açıklamasında, "Yasağın kalkmasıyla ilimizde 43 hekim istifa dilekçesini verdi. Sıkıntılı süreçte hekimlerimiz bizi yalnız bırakmadı. Hiçbir hekimimiz istifaya zorlanmadı. Asılsız iddiaları içeren haberler, millete hizmet etme azmimizi ve şevkimizi asla kıramayacaktır. İstifa yasağının kalmasıyla birlikte birçok ilde olduğu gibi Van'da da hekimler kendi hür iradesiyle müdürlüğümüze istifa dilekçelerini verdi." ifadelerini kullandı.

Kentteki tüm sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgının karşı canla başla mücadele ettiğini kaydeden Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Sağlık Bakanlığımıza giderek Kadın Doğum Uzmanı, Çocuk Doktoru, Anestezi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı talebinde bulundum. En kısa zamanda atamalarını bekliyoruz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi hastanemizde mağduriyetin yaşanmaması için 6 uzman doktor ve 5 pratisyen hekim görevlendirdik. Müdürlüğümüz bünyesindeki saha koordinatörümüz pandemi sürecini ve Kovid-19 aşı uygulamalarını yerinde değerlendiriyor. Saha koordinatörlerimizin genel değerlendirmeleri Sağlık Bakanlığımıza iletilmektedir. Tüm birimlerimizle sağlık hizmetlerinin durumunu, pandemi sürecini, sağlık tesislerinin işleyişini ve doluluk oranlarını, yoğun bakım yatak kapasitelerini, filyasyon ve koronavirüs aşı çalışmalarını sayısal verilerle değerlendiriyoruz. İlimizin en kısa sürede feraha kavuşması için çalışmaktayız."

İl Sağlık Müdürü, İstifa, Mart, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sünnetçioğlu, 'kentte doktorların istifaya zorlandığı' iddialarını yalanladı Açıklaması - Son Dakika


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