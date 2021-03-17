Vaka sayısı artan Van'da sağlık müdüründen uyarı: Yeni dalgaya sebep olmayın - Son Dakika

Vaka sayısı artan Van'da sağlık müdüründen uyarı: Yeni dalgaya sebep olmayın

17.03.2021 11:11
Vaka sayısı artan Van'da sağlık müdüründen uyarı: Yeni dalgaya sebep olmayın, System.String[]

VAN İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, vaka sayılarının arttığı kentte tedbirlere uyulması konusunda halka uyarılarda bulundu.

VAN İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, vaka sayılarının arttığı kentte tedbirlere uyulması konusunda halka uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Sünnetçioğlu, "Normalleşme sürecinde yeni dalgaya sebep olmayın" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı haritaya göre, vaka sayıları artan iller arasındaki Van'da, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilçe sağlık müdürlükleri, Pandemi Değerlendirme Toplantısı düzenledi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Sünnetçioğlu başkanlığında yapılan toplantıda, kentteki koronavirüs vakalarının seyri ve alınması gereken tedbirler masaya yatırılırken, normalleşme kararlarında il ve ilçelerdeki risk durumu değerlendirildi.

Doç. Dr. Sünnetçioğlu, kentteki Covid-19 vakalarının, taziye ziyaretleri ve düğün, nişan gibi toplu olunabilecek yerlerde görüldüğünü belirterek, bu ortamlardan uzak durulması ve maske kuralına uyulması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Virüsün en büyük bulaşma nedeninin kalabalık ortamlar olduğunu belirten Sünnetçioğlu, virüsten korunmak için önlemlere uyulmasını istedi. Kurallara uymanın çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Sünnetçioğlu, şöyle konuştu: "Normalleşme için bütün vatandaşlarımızın mutlaka tedbirlere harfiyen uymalarını özellikle öneriyoruz. Çünkü en ufak bir rehavet, bütün kazanımlarımızı alabilir. O nedenle mutlaka maske, sosyal mesafe kuralına uyup, kalabalık ortamlardan uzak durmalı ve hijyene önem vermeliyiz. Bu konularda kesinlikle taviz vermemeliyiz. En büyük bulaşma nedeni, kalabalık ortamlardır. Covid-19 ile mücadele, toplumsal duyarlılığın artırılması ile mümkün olacağından Vanlı hemşehrilerimizin toplumsal alanlarda Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile belirlenen kurallara titizlikle uyması ve bireysel olarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleriyle başarıya ulaşılacaktır. Normalleşme sürecinde yeni bir dalgaya sebep olmayın."

Vaka sayısı artan Van'da sağlık müdüründen uyarı: Yeni dalgaya sebep olmayın
Vaka sayısı artan Van'da sağlık müdüründen uyarı: Yeni dalgaya sebep olmayın
Vaka sayısı artan Van'da sağlık müdüründen uyarı: Yeni dalgaya sebep olmayın
Vaka sayısı artan Van'da sağlık müdüründen uyarı: Yeni dalgaya sebep olmayın
Vaka sayısı artan Van'da sağlık müdüründen uyarı: Yeni dalgaya sebep olmayın

Pandemi, Düğün, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vaka sayısı artan Van'da sağlık müdüründen uyarı: Yeni dalgaya sebep olmayın - Son Dakika


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