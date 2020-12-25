Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: "Ev içindeki aile bireyleri arasında bulaşlar arttı" - Son Dakika

Van Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, son zamanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşının ev ortamında arttığını belirterek, vatandaşları uyardı.

Sünnetçioğlu, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ilgili ilçe sağlık müdürleri ve hastane başhekimleriyle sürekli toplantı yaptıklarını, vaka sayıları, salgının seyri ve çalışmalar hakkında gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını ifade etti.

Yaptıkları değerlendirmelerde son zamanlarda özellikle ev ortamlarında koronavirüs bulaşında artış gördüklerini belirten, Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Devletin tüm kurumlarıyla bu salgına karşı adeta bir mücadelede seferberliği ilan edildi, tedbirler sıklaştırıldı, sıkı denetimler yapıldı. Buna rağmen aile içindeki bulaşlar arttı. Bu durum bize sokakta maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edildiğini ancak evde bu kurallara pek uyulmadığını gösterdi. Kurallar sizi ve sevdiklerinizi korumak için ortaya çıktı. En ufak bir ihmal sizin veya bir büyüğünüzün canına mal olabilir. Lütfen hem sokakta hem de evde bu kurallara sıkı sıkıya bağlı kalalım. Evde büyüklerimize olan mesafemizi koruyalım, gerekirse maske kullanalım. Taziye, nişan, ziyafet, sünnet gibi sosyal ortamlardan bir süre daha uzak kalalım, akraba ziyaretlerini bir süre daha erteleyelim. 'Bana bir şey olmaz' demeyelim. Evinize taşıdığınız virüs anneniz, babanız, eşiniz veya bir sevdiğinizi sizden koparabilir. Birlikte yürüttüğümüz bu mücadeleyi yılmadın sürdürelim."

Sünnetçioğlu, sağlık alt yapısı, teknolojik imkanlar ve sağlık çalışanlarıyla gece gündüz demeden halkın hizmetinde olduklarını kaydederek,"Kovid-19 pandemisiyle ilgili en ufak bir belirtiniz veya şikayetiniz olursa 0432 217 70 01- 02 -03 numaralı Pandemi Çağrı Merkezimize muhakkak ulaşınız." ifadelerini kullandı.