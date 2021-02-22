Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'ndan "aşı" çağrısı - Son Dakika

Van Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 65 yaş üstü kişilerin aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Sünnetçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yapılacak yaygın aşılamanın, salgını kontrol altına almaya katkı sağlayacağını belirtti.

Aşı programı kapsamında 65 yaş üstü kişilerin aşılamalarının 12 Şubat'ta başladığını aktaran Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanmaları sırasında 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilmektedirler. Büyüklerimiz bizim kıymetlilerimiz. Onlara gözümüz gibi bakmak bizim sorumluluğumuz. Nerede olurlarsa olsunlar bize emanetler. Ekiplerimiz salgını kontrol altına alabilmek için kar kış demeden gittikleri en ücra köylerde PCR testinin yanı sıra, sırası gelen kişilere aşılarını da yapıyor. İleri yaşları nedeniyle evlerinde aşı uygulamasına gittiğimiz vatandaşlar ile aynı hanede yaşayan veya komşusu olan 65 yaş üstü vatandaşlarımız varsa onların da aşı uygulamalarını evlerinde gerçekleştirmekteyiz."

Sünnetçioğlu, şunları ifade etti:

"Vatandaşlarımıza çağrım ailelerindeki büyüklerinin randevularını alarak zaman kaybetmeden aşılarını yaptırmaları. Kovid-19'a karşı elimizde en güçlü iki silahtan birisi aşı, diğeri doğru bilgidir. Hem aşıyı hem doğru bilgiyi toplumumuzda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız. Milletçe normale dönme özlemi çekiyoruz. Tedbirlere uyarak ve aşı yaptırarak özlemini çektiğimiz normal hayatımıza dönebilmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."