Van SDİ, Ayasofya sevincini tatlı ikramıyla paylaştı - Son Dakika

Van SDİ, Ayasofya sevincini tatlı ikramıyla paylaştı

Van SDİ, Ayasofya sevincini tatlı ikramıyla paylaştı Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ), Danıştay'ın Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması sevincini tatlı ikramıyla paylaştı.

Van SDİ, Ayasofya sevincini tatlı ikramıyla paylaştı

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu

VAN - Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ), Danıştay'ın Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması sevincini tatlı ikramıyla paylaştı.

Van SDİ, Danıştay'ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair '24 Kasım 1934 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'nın iptalinin ardından sevincini tatlı ikramıyla paylaştı. Hazreti Ömer Camii avlusunda düzenlenen programda konuşan Van SDİ Dönem Sözcüsü Cevdet Arvas, Ayasofya'nın camii oluşunu yok sayan ve müzeye çeviren gayrı hukuki kararın Danıştay tarafından iptalinin; hakkın ve hakikatin zuhuru, haksızlığın ve hukuksuzluğun son buluşu olduğunu vurguladı. Arvas, "Bu karar, milletin 86 yıldır kanayan yarasının kapanmasına, bir caminin cemaatine yeniden kavuşmasına, fethin hukukunun korunmasına, fetih edenlerin emanetine sahip çıkılmasına dair hukuki bir zemindir. Van SDİ olarak bu hukuki kararı; bağımsızlığın belgesi, millet iradesinin yansıması ve adaletin tescili olarak görüyoruz. Bu kararla, bir çağı kapatan fethin ve o fethe komutanlık yapan Fatih'in emanetinin gereği yerine getirilmiş, Ayasofya'nın müze yapılmasıyla başlayan esaret dönemi sone ermiştir" dedi.

Ayasofya'nın milletin nezdinde "müze" vasfını hiç kazanmadığını ve camii vasfını da hiç kaybetmediğinin altını çizen Arvas, "Ayasofya, kendi hakikatine dönmüştür. Sonuç itibariyle Ayasofya gerçek kimliğine bürünmüş, millet camisine, camii ise milletine kavuşmuş ve mahzunluk sona ermiştir. 86 yıllık yanlış hesap, millet iradesine çarpıp geri dönmüştür. Ayrıca İstanbul'un fethini 'işgal' görüp, 'zulüm 1453'te başladı' diyenlerin hevesleri de kursaklarında kalmıştır" ifadelerini kullandı.

Van SDİ olarak Ayasofya Camii konusunda milletle birlikte ortaya koydukları direniş ve iradenin hakkaniyetle neticelenmesinin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Arvas, "86 yıldır Ayasofya Camii için mücadele eden herkese ve her kesime özellikle de Ayasofya Camii'ni asli hüviyetine kavuşturan Danıştay kararına ek olarak Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına yönelik kararı imzalayan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı belirtiyoruz" diye konuştu.

Van İl Müftüsü Ömer Keskin'inin duasıyla devam eden program, vatandaşlara tatlı ikramıyla sona erdi.

Ayasofya, Danıştay, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van SDİ, Ayasofya sevincini tatlı ikramıyla paylaştı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu 00:49 Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:52 Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı
00:49
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 01:08:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van SDİ, Ayasofya sevincini tatlı ikramıyla paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]