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Van SDİ'den Mısır zindanlarındaki masumlara mektup

6 saat önce

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ), "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" kapsamında Mısır zindanlardaki masumlara mektup gönderdi.

Van SDİ'den Mısır zindanlarındaki masumlara mektup, System.String[]

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ), "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" kapsamında Mısır zindanlardaki masumlara mektup gönderdi.


Van'da 54 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van SDİ üyeleri, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü çerçevesinde İHH Van Şubesinde buluştu. Burada "Mazlumlar İçin Dayanışma Zamanı" konulu bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını okuyan Van SDİ Dönem Sözcüsü Ali Ramazan Güler, temel hakları güvence altına almak üzere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin ilan edilişinin üzerinden 71 yıl geçtiğini anımsattı. Güler, "Kendini tüm insani değerlerin merkezi olarak gören Batı; bugün yabancı düşmanlığı, Müslüman karşıtlığı ve nefret suçları girdabına girmişken, dünyanın diğer ülkelerde sivillere yönelik her türlü ihlal 'güvenlik' perdesi altında meşrulaştırılmaktadır. Bu ülkelerin başını yine Doğu Türkistan, Mısır, Suriye ve Filistin çekmiştir. Mısır rejimi, cezaevlerinde çoğu İhvan üyesi siyasi gruplardan tutuklu insan sayısının 40 binin üzerinde olduğu bilinmektedir. Yüzlerce kişiye idam cezası verilmiş ve maalesef bu idamların bir kısmı ailelere bile haber verilmeden infaz edilmiştir. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ise, 7 yıllık işkence ve kötü muameleye daha fazla dayanamayarak bu yıl mahkemede duruşma esnasında hayatını kaybetmiştir" dedi.


İnsan Hakları Günü'nde dünyanın insan hakları karnesine bakıldığında özellikle Müslümanların yaşadığı bölgelerde insan eliyle üretilmiş felaketlerin azalmadığını aksine arttığını dile getiren Güler, bu gidişatı değiştirip karamsar tablodan kurtulmanın yolu, adil bir küresel düzen kurmaktan geçtiğini belirtti. Güler, bunun için de tüm mazlumların ortaklaştığı sivil dayanışma zamanının geldiğini kaydetti.


Van SDİ üyeleri, basın açıklamasının ardından yazılan mektupları Mısır'a göndermek üzere PTT'ye teslim etti. - VAN

Aralık, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:23 Kaynak: İHA
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