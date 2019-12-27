Van SDİ, İdlib'te devam eden olayları kınadı - Son Dakika
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Van SDİ, İdlib'te devam eden olayları kınadı

6 saat önce

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ), Suriye'nin İdlib kentinde devam eden olaylar nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Van SDİ, İdlib'te devam eden olayları kınadı, System.String[]

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ), Suriye'nin İdlib kentinde devam eden olaylar nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.


Van'da 54 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van SDİ üyeleri, Suriye'deki Esed rejiminin İdlib kentinde yaptığı katliamlara tepki göstermek amacıyla Cuma namazı sonrası Hazreti Ömer Camii avlusunda bir araya geldi. Van SDİ üyeleri, kar yağışı altında " İdlip'te İnsanlık Ölüyor" konulu bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı okuyan Van SDİ dönem sözcüsü Ramazan Güler, Suriye'de onuncu yılına girecek savaşın acı bilançosunun artmaya devam ettiğini belirtti. Güler, "Sivil ve savunmasız insanların katledilmesine kör, sağır ve dilsiz kalan bölgesel ve küresel güçlerin ahlaksız, vicdansız ve umursamaz tavrı Suriye'deki trajediyi bugün daha da ileriye taşındı. Bu umursamaz tavırdan cesaret alan Suriye'deki şer güçler ise yeni katliamların peşindedir. Malum olduğu üzere bu süreçte emperyalist güçlerin ikiyüzlü politikalarının bu savaşı derinleştirdiğini ve yaşanan acıların devam etmesine neden olduğunu biliyoruz. Özellikle İran ve Rusya'nın Ortadoğu'da nüfuzunu artırarak bu sürece dahil olması, ABD'nin sömürgeci ve İsrail güvenliği politikası ve AB'nin ikircikli tutumları bölgeyi tamamen kaosa sürükledi" dedi.


4 milyon göçü bünyesinde bulunduran İdlib kentine yapılan saldırıların dinmediğini dile getiren Güler, "Esed zalimi ve onun kollayıcısı Rusya ve İran şimdiye kadar yapılan toplantı, müzakere ve anlaşma prensiplerine hiçbir zaman sadık kalmadı ve çatışmasızlık bölgelerinde dahi sivil katliamlara devam etti. Bununla birlikte savaşın başından beri Suriye'deki mazlumlara sahip çıkan Türkiye'nin düne kadar izlemiş olduğu olumlu politikalar ehli vicdan sahibi olan herkes tarafından görüldü ve desteklendi. Türkiye'nin bu tavrı devam ettiği müddetçe bizler tarafından da desteklenmeye devam edecektir. Umarız Türkiye mazlum kardeşlerine sırtını dönmez ve onları sahipsiz bırakmaz ve uluslararası arenada gücünü ortaya koyarak bu katliamlara engel olur. Çünkü bu Türkiye için insani bir sorumluluktur ve bu sorumluluktan kaçmamalıdır. İfade ettiğimiz bu sorumluluk gereği Türkiye derhal BM nezdinde harekete geçmeli ve bu katliamların son bulması için bütün gücünü ortaya koymalıdır" diye konuştu. - VAN

Suriye, İdlib, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:19 Kaynak: İHA
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