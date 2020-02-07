Van şehidi jandarma uzman çavuş ramazan süslü son yolculuğuna uğurlandı-2 - Son Dakika

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Van şehidi jandarma uzman çavuş ramazan süslü son yolculuğuna uğurlandı-2
6 saat önce
Van şehidi Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü son yolculuğuna uğurlandı-2.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:55 Kaynak: DHA
Van şehidi Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü son yolculuğuna uğurlandı-2
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