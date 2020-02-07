Van şehidi jandarma uzman çavuş ramazan süslü son yolculuğuna uğurlandı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van şehidi jandarma uzman çavuş ramazan süslü son yolculuğuna uğurlandı-2 - Son Dakika

Van şehidi jandarma uzman çavuş ramazan süslü son yolculuğuna uğurlandı-2

6 saat önce

Van şehidi Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü son yolculuğuna uğurlandı-2.

Van şehidi Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü son yolculuğuna uğurlandı-2

Van şehidi jandarma uzman çavuş ramazan süslü son yolculuğuna uğurlandı-2

Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van'da çığ altında kalıp şehit olan askerimizin babasından yürek burkan sözler: Soğuk üşütür sanıyorduk, içimizi yaktı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Van'daki çığ felaketini araştırmak için 3 müfettiş görevlendirdi Öğrencilere cinsel istismar iddiasına gözaltı Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Lagos rahat durmuyor! Müftü hakkında suç duyurusunda bulundu

Son Dakika Haberleri
18:39 Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi
18:31 Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 19:28:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van şehidi jandarma uzman çavuş ramazan süslü son yolculuğuna uğurlandı-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]