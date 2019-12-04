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Van şehidi memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde silahın kazaen ateş almasıyla şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir, memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Van şehidi memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde silahın kazaen ateş almasıyla şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir, memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.


Yaklaşık 1 yıl önce göreve başlayan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir (23), Van'ın Çaldıran ilçesinde pusu-keşif görevine hazırlanırken silahın kazara ateş alması sonucu şehit düştü. Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'ın cenazesi Van'dan havayoluyla Adıyaman'a getirildi. Havaalanından alınan şehidin cenazesi Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'ndeki Türk bayrakları asılan baba ocağına getirilerek helallik alındı.


Mehmet ve Figen Demir'in 5 çocuğundan ilk çocuğu olan Fırat Demir'in cenazesi daha sonra Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi. Düzenlenen cenaze töreninde şehidin kardeşi Yusuf Demir, ağabeyinin askeri kıyafetiyle katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende şehit yakınları sinir krizleri geçirdi.


Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı'nın şehit yakınlarından helallik alması sonrasında kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı top arabasıyla Adıyaman Şehitliği'nde toprağa verildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Fırat, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:17 Kaynak: İHA
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