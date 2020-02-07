Van şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
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Van şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

6 saat önce

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Cihan Erat son yolculuğuna uğurlanıyor.

Van şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor, System.String[]

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Cihan Erat son yolculuğuna uğurlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit için düzenlenen cenaze törenine katılıyor.


Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan 2 kişiyi aradıkları sırada ikinci çığın düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Cihan Erat için cenaze töreni düzenleniyor. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi önce Kağıthane'deki baba ocağına götürülerek helallik alındı. Helallik alınmasının ardından şehit Erat'ın cenazesi Ataköy 5. Kısım Camisi'ne götürüldü. Şehidin babası Adnan Erat, annesi Safiye Erat ve kardeşi Kadir Erat taziyeleri kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenine katılmak üzere camiye geldi.


Cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedilecek. - İSTANBUL

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:23 Kaynak: İHA
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