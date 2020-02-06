VAN ŞEHİDİNİN KAĞITHANE'DEKİ BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel VAN ŞEHİDİNİN KAĞITHANE'DEKİ BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ - Son Dakika

VAN ŞEHİDİNİN KAĞITHANE'DEKİ BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ

13 dakika önce

Zeki GÜNAL / VAN'da çığ altında kalarak şehit olan Uzman Çavuş Cihan Erat'ın Kağıthane'deki baba ocağına ateş düştü.

VAN ŞEHİDİNİN KAĞITHANE'DEKİ BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ, System.String[]

Zeki GÜNAL/ VAN'da çığ altında kalarak şehit olan Uzman Çavuş Cihan Erat'ın Kağıthane'deki baba ocağına ateş düştü. Şehadet haberi gelen evin önünde taziye çadırı kurulurken, şehidin babası Adnan Erat taziyeleri kabul etti.

Van'da çığ düşen alanda kalanları arama kurtarma çalışmaları yapılırken, ikinci bir çığ düşmüş ve 38 kişi hayatını kaybetmişti. İkinci çığda şehit olan Uzman Çavuş Cihan Erat'ın şehadet haberi Kağıthane, Çağlayan'da bulunan baba ocağına ulaştı. Şehit evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Evin önünde taziye çadırı kurulurken, Kuran-ı Kerim okundu. Şehidin acılı babası Adnan Erat taziyeleri kabul etti.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Şehidin evi

-Asılan bayraklar

-Taziye çadırı

-Babanın taziyeleri kabul etmesi

-Kuran-ı Kerim okunması

-Genel ve detaylar


Kağıthane, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Van'da çığ faciasının meydana geldiği bölge uyarıların ardından boşaltıldı
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den çığ açıklaması Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek Van'da yaşanan çığ faciasında 2 günde 38 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!
10:39 Bade İşçil: Şu an çocuklar gibi utandım
10:46 Didem Soydan'dan sabah ezanı paylaşımı: Nişantaşı'nda duyduğum en efsane ezan okunuyor
09:46 Ocak ayında öne çıkan oyuncular belli oldu
09:24 Arka Sokaklar'a bir ödül daha...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 10:50:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: VAN ŞEHİDİNİN KAĞITHANE'DEKİ BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]